Nederlandse jeugd kijkt uit naar EK jeugdmennen

Van 24 tot en met 29 augustus wordt in het Franse Selestat het EK jeugdmennen verreden. Vanuit de diverse mendistricten zijn jonge menners geselecteerd die voor Nederland de strijd aan gaan binden.

Vanuit de leeftijdscategorie Children gaan Jacco de Koning (Rijsbergen), Joris Lauwers (Baarle Nassau) en Lotte van Esch (Alphen ad Rijn) van start. Bij de junioren zijn het Jur Baijens (Duizel), Sam Couwenberg (Veulen), Larissa Jansma (Drachten) en Renate Provoost (Domburg). In de categorie Young drivers worden Dirk Bastiaansen (Gilze), Kim de Groot (Maarssen), Anouk de Haas (Warmond) en Anouk van de Beek (Putten) afgevaardigd.

Keihard door getraind

De begeleiding van het team heeft er veel zin in. “Na de teleurstelling van het niet door gaan van het EK in 2020 heeft de jeugd gewoon keihard door getraind. Ze hebben er anderhalf jaar naartoe geleefd. Na verschillende trainingen en selectiemomenten was het voor het begeleidingsteam een lastige taak om de allerbeste uit te kiezen om Nederland op het EK jeugdmennen in Frankrijk te gaan vertegenwoordigen. Er staat er een mooi, gedreven team te popelen om volgende week af te reizen naar Frankrijk. Natuurlijk gaan we voor goud maar bovenal willen we laten zien dat ook de Nederlandse jeugd klaar staat om in de voetsporen te treden van de vele succesvolle menners die Nederland rijk is!”

Bron: KNHS