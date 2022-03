Nederlandse menners voorlopig aan kop in Exloo

In de internationale driesterren samengestelde menwedstrijd in Exloo gaan de Nederlandse menners in alle rubrieken aan de leiding. Vier vrouwen en een man houden de oranje eer hoog. Ook bij de tweesterren rubrieken zijn er veel goede Nederlandse resultaten na de dressuur op vrijdag en de marathon op zaterdag. Zondag volgt het beslissende onderdeel vaardigheid.

Bij de enkelspan pony’s op 3* niveau gaat Marije Willemsen ruimschoots aan de leiding na winst in de dressuur en een goede marathon. Ze heeft een bal in handen voor de vaardigheid zondag. Rodinde Rutjens heeft de leiding in de 3* tweespanpony’s, zij gaat ruimschoots aan kop na een afgetekende winst in de dressuur en een tweede plaats in de marathon. Sietske Flobbe volgt op gepaste afstand. De vierspanpony’s lijken prooi te worden voor Marijke Hammink en haar span. De Nederlandse staat twintig punten voor op de concurrentie.

3* paarden

Saskia Siebers en Axel leiden het grote deelnemersveld bij de 3* enkelspan paarden, na winst in de dressuur en een derde prestatie in de marathon. Rudolf Pestman volgt op dik 11 punten afstand. Bij de tweespannen gaat ook een Nederlandse menster aan kop: Annegreet Zaaijer. Zij heeft geen bal in handen dus de strijd wordt daar nog spannend zondag. Anthonie ter Harmsel leidt het klassement bij de vierspannen. Hij heeft een flinke voorsprong op Hans Heus, die tweede staat.

2* rubrieken

In de wedstrijd op tweesterren niveau bij de enkelspanpony’s gaat momenteel Renate Provoost aan de leiding met haar pony Quibus. De Nederlandse was derde na de dressuur, maar werd eerste in de marathon. Ze staat nu ruim vier punten los. Ook bij de tweespanpony’s gaat Nederland aan kop. Larissa Reints heeft de leiding; zij wordt op de hielen gezeten door Jorn van Olst. Bij de enkelspan paarden staat de Amerikaan Raymond Helmuth bovenaan het klassement. Hij werd tweede in zowel dressuur als marathon. Bij de tweespan paarden is de leiding in het klassement voor de Duitse Laura Oberlin, zij wordt op de hielen gezeten door Wiebe Kramer die de marathon won. Bij de paramenners gaat de Nederlander Ingmar Veneman aan kop.

Alle tussenstanden

Bron: Horses.nl