Nederlandse overwinningen bij samengesteld mennen Exloo

Op de internationale menwedstrijd in Exloo zijn vijf van de zes klasses gewonnen door Nederlanders. Saskia Siebers, Stan van Eijk, Marijke Hammink, Rodinde Rutjens en Annegreet Zaaijer pakten de overwinning. In de rubriek vierspannen bij de paarden ging de winst naar de Belg Dries Degrieck.

Bij de ponyspannen gingen de Nederlandse dames al vanaf dag 1 aan kop. Marijke Hammink won met haar vierspan de dressuur, werd eerste in de marathon en was vandaag bovendien de snelste foutloze rijder in de vaardigheid. Ongenaakbaar ging ze naar de overwinning met 108,12 strafpunten. Jan de Boer volgde op twee balletjes afstand.

Bij de tweespanpony’s was de winst voor Rodinde Rutjens, die ook alle onderdelen won. Zij had ruim twee balletjes voor op Melanie van de Bunt en finishte op 102,20 strafpunten. In de rubriek voor enkelspanpony’s was het Annegreet Zaaijer die de concurrentie van het lijf hield, wederom met twee balletjes afstand en ondanks een derde plek in de marathon.

Paarden: Saskia Siebers en Stan van Eijk

Saskia Siebers stond bovenaan na de dressuur, maar liep in de marathon wat schade op. In het tussenklassement bleef ze echter op één, net voor Rudolf Pestman. De vaardigheid was snel en foutloos, waardoor de winst naar Siebers ging. Stan van Eijk was met zijn tweespan tweede in de vaardigheid, Theo Timmermans kwam een fractie sneller het parcours door. Van Eijks voorsprong was echter voldoende voor de winst. Anna de Ronde was tweede, Timmermans derde.

Vierspannen

Bij de vierspannen kwam er nog een wijziging in het klassement op de laatste dag. Koploper Benjamin Aillaud uit Frankrijk zag twee ballen vallen en viel terug naar de derde plaats. Ook Mark Weusthof zag een bal vallen en kon dus niet van de fouten van Aillaud profiteren. De gisteren nog op de derde positie geklasseerde Dries Degrieck pakte met een snelle en foutloze vaardigheid de winst in het eindklassement.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Hoefnet