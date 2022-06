Nederlandse paarden brengen Chester Weber negentiende Amerikaanse titel

Elk jaar kunnen we een getal optellen bij voorgaande berichten want ook dit jaar wint de Amerikaan Chester Weber de nationale titel. Weber werd afgelopen weekend met zijn vierspan voor de negentiende keer Amerikaans kampioen. Dat deed hij met zijn team aan bruine Nederlandse ruinen, merendeels tuigpaarden, maar ook een dressuurpaard en een Gelders paard completeren zijn span.

Veel concurrentie had Weber niet, hij was de enige deelnemer in zijn categorie. De hoeveelheid titels spreekt natuurlijk voor zich en daarbij komt dat hij in zijn thuisland een boegbeeld is in zijn tak van sport. In 2018 won hij in Tryon teamgoud en individueel zilver.

WK Italië

Weber weet de weg naar Nederland goed te vinden. Hij traint geregeld bij Mieke van Tergouw in Beekbergen, en op Nederlandse bodem weet hij goed zijn paarden te vinden. In opmars naar het WK in Italië komt Weber binnenkort weer naar Europa. Zijn volgende grote wedstrijd is in Aken en daarna hoopt hij in augustus het WK te rijden.

