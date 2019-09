Nederlandse ponymenners op goudkoers in Kisbér-Ászár

Op het WK ponymennen in het Hongaarse Kisbér-Ászár heeft het Nederlandse team de gouden positie ook na de marathon weten te behouden. Tamara Pijl gaat bij de enkelspannen nog steeds aan de leiding ondanks een twaalfde plaats in de marathon. Met een tweede plaats bij de tweespannen is Rodinde Rutjens de beste Nederlandse, bij de vierspannen staan Edith Chardon en Marijke Hammink op de tweede en derde plaats.