Nederlandse spannen presteren goed in marathon Exloo

In vijf van de zes rubrieken op het internationale menfestijn in Exloo gaan momenteel Nederlanders aan de leiding. Na twee dagen dressuur, werd vandaag de marathon verreden. Alleen bij het vierspanmennen voor paarden moeten de Nederlanders in het tussenklassement nipt een ander land voor laten gaan.

Bij de enkelspan paarden gaat Saskia Siebers nog steeds aan de leiding. Zij heeft momenteel 102,97 strafpunten, nadat ze gisteren een prachtige score van 40,43 reed in de dressuur. Rudolf Pestman staat tweede met slecht 0,56 strafpunt meer. De Luxemburger Franz Schiltz neemt nu de derde positie in.

Bij de enkelspanpony’s is de leiding nog steeds voor Annegreet Zaaijer, die het tweede resultaat in de marathon reed, maar donderdag wel de dressuur won. Zij heeft momenteel 108,84 strafpunten. De Duitse Karolin Schettler staat tweede, de Deense Karina Blaabjerg neemt de derde plek in.

Tweespannen

Bij de tweespanpaarden gaat na de dressuur en marathon Stan van Eijk aan de leiding, met in totaal 110,06 strafpunten. Daarachter zitten Sandor van Vliet en Anna de Ronde op plaats twee en drie. Het klassement bij de tweespan-pony’s wordt aangevoerd door Rodinde Rutjens, die het erg goed deed in de marathon. Haar totaalscore is nu 102,20 strafpunten. Melanie van de Bunt volgt op enige afstand, de Belg Pieter van den Broeck staat momenteel derde.

Vierspannen

Bij de vierspanpaarden is de leiding nu in handen van de Fransman Benjamin Aillaud. Hij had met 41,45 al de leiding genomen bij de dressuur en houdt deze positie nipt vast na een vijfde plaats in de marathon. Nederlander mark Weusthof zit hem echter op de hielen, na de beste prestatie in de marathon vandaag. Weusthof staat slechts 0,77 strafpunt achter Aillaud. Op de derde plaats vinden de de Belg Dries Degrieck. Bij de pony-vierpannen leidt Marijke Hammink voor Jan de Boer en Julien Vanhoenacker uit België. Hammink heeft een comfortabele voorsprong van dik 6 strafpunten.

Tussenklassement na dressuur en marathon

Bron: Horses.nl / Hoefnet