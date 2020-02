Negende wereldbekertitel voor Boyd Exell, De Ronde zilver

In de drive-off van de Wereldbeker vierspanmennen was het toch weer Australiër Boyd Exell die het hoofd koel genoeg hield en in een flitsende vaart Nederlanders Koos de Ronde en IJsbrand Chardon achter zich hield. Hij ging zo snel dat hij uiteindelijk een dikke elf seconden over had op De Ronde, die een bal zag vallen.

Dat IJsbrand Chardon nog op het podium uitkwam was een hele prestatie, nadat de Nederlander gisteren als zesde eindigde en dus behoorlijk wat goed te maken had vandaag. Titelverdediger Bram Chardon kwam uiteindelijk net te kort om de drive-off te halen en moest genoegen nemen met de vierde plek.

‘Voor mijn dochter’

Exell: “Vorig jaar had ik een grote fout gemaakt” (toen won Bram Chardon – red). “Vandaag heb ik het voor mijn dochter en mijn vrouw gedaan. Mijn dochter ligt in het ziekenhuis maar ze is in orde en zei dat we moesten winnnen. Mijn paarden hadden wat meer tijd om te herstellen na de eerste ronde omdat ik daarin eerder mocht starten dan Koos. En ik heb ook gewoon het snelste span van de wereld dus ik kon proberen om zó snel te rijden dat er zelfs met een bal nog ruimte zou zijn.” Die bal kwam niet en zo reed Exell naar zijn negende titel.

De Ronde zilver, Chardon brons

Koos de Ronde was gisteren de beste en ging de eerste omloop vandaag in met een voorsprong. Dat bracht hem ver, maar de snelle rondes van Exell en Chardon senior legden hem het vuur na aan de schenen. IJsbrand Chardon zag wel wat ballen vallen, maar ging snoeihard door de eerste omloop om zo zijn plaats in de drive-off te verzekeren. In de einduitslag bleef hij drie seconden achter De Ronde.

Laatste wedstrijd voor 22-jarige Demi

Boyd Exell pakte bij de prijsuitreiking nog even de microfoon om te vertellen dat zijn rechter achterpaard, de Zweedse warmbloedmerrie Demi (v. D-Day), met pensioen gaat. Het 22-jarige paard heeft vijf wereldbekeroverwinningen op naam staan, aldus Exell. De andere paarden in zijn winnende span dit weekend waren de Roemeense Rocket 123, de Hongaars gefokte Barny 68 (v. Ballettmeister) en Lippizaner Bajnok (v. Conversano XX-III-6).

Uitslag

