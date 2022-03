NK enkel-en tweespan paarden klasse Z verplaatst naar Harich

Het NK enkel- en tweespan paarden klasse Z, dat aanvankelijk was toegekend aan Maasdijk, is verplaatst. Het kampioenschap zal nu plaatsvinden op de locatie van Manege Gaasterland in het Friese Harich op 24, 25 en 26 juni 2022. De datum van het NK verandert derhalve niet, waardoor de wedstrijdkalender en planning voor de deelnemers verder onveranderd blijft.

De organisatie van PSV Westland heeft de afgelopen jaren het NK georganiseerd in Maasdijk, maar kon de organisatie voor dit jaar niet op zich nemen en zag zich dus genoodzaakt deze terug te geven. De KNHS is verheugd dat Samengestelde Menwedstrijd Gaasterland heeft aangegeven het NK op deze korte termijn te kunnen organiseren.

De wedstrijd in Harich is naast het kampioenschap opengesteld voor paarden en pony’s in de klassen L, M en Z. De dressuur zal op vrijdag worden verreden, de marathon op zaterdag en de afsluitende vaardigheid op zondag. Dit geldt voor alle klassen. De klasse Z zal de dressuur rijden op een all-weather bodem.

Bron: KNHS/ Horses.nl