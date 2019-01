NK Mennen voor vierspannen 2019 en 2020 naar CAI Beekbergen

De KNHS heeft het NK Mennen voor vierspannen toegewezen aan de organisatie van CAI Beekbergen. Mieke van Tergouw, drijvende kracht achter het evenement, vertelt: “We zijn heel blij dat we het NK weer voor twee jaar mogen organiseren." Daarnaast heeft de KNHS de viersterren-status (CAIO4*-H4) voor 2019 en 2020 opnieuw toegekend aan Driving Valkenswaard International.

De organisatie achter het CAI Beekbergen mag gerust zeer ervaren genoemd worden. Al meer dan 30 jaar neemt dit internationale menspektakel een belangrijke plaats op de kalender in. Mieke van Tergouw, eigenaar van het Riant Equestrian Centre in Beekbergen en de drijvende kracht achter het evenement, vertelt: “We zijn heel blij dat we het NK weer voor twee jaar mogen organiseren.”

NK in juni

Van Tergouw vervolgt: “Onze wedstrijd ondergaat dit jaar verschillende veranderingen. Allereerst is dat de datum, op verzoek van sponsors en andere relaties vindt de wedstrijd niet langer in de zomervakantie plaats, maar eind juni. Ook het hoofdterrein zal een ware metamorfose ondergaan. Een ander belangrijk nieuwtje is dat de Engelsman Barry Hunter de parcoursbouw op zich gaat nemen. Hunter bouwt ook het WK tweespannen dat in september in Duitsland wordt georganiseerd.” CAI Beekbergen wordt van 26 tot en met 30 juni gehouden.

KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy

Het NK is onderdeel van de internationale wedstrijd voor vierspannen, daarnaast is er ook een internationale wedstrijd voor tweespannen en zal een van de wedstrijden uit de KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy in Beekbergen worden verreden.

Driving Valkenswaard International

Na de succesvolle editie van de landenwedstrijd vierspannen in Valkenswaard 2018 heeft de KNHS de viersterren-status (CAIO4*-H4) voor 2019 en 2020 opnieuw toegekend aan Driving Valkenswaard International. DVI wordt dit jaar gehouden van 29 mei tot en met 2 juni op de terreinen van Exell Equestrian in Valkenswaard.

Gastheer Boyd Exell vereerd

“Wij zijn zeer vereerd dat de KNHS ons opnieuw het vertrouwen en de mogelijkheid heeft gegeven om deze viersterren-wedstrijd te organiseren,” vertelt organisator en gastheer Boyd Exell. “Driving Valkenswaard International kent dit jaar de vierde editie. Een menwedstrijd met alle internationale topteams. De viersterren-status levert voor de vierspanrijders extra punten op voor de Wereldbekerkwalificatie ranking. Maar buiten dat: het is voor ons een blijk van vertrouwen en waardering.”

Bron KNHS