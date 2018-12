Oortjes vanaf april toegestaan in mensport

Op het menforum (26 november jl.) van de KNHS is besloten dat oortjes vanaf 1 april 2019 zijn toegestaan bij dressuur- en vaardigheidsproeven. "Het feit dat je de mensport tot op hogere leeftijd kunt blijven beoefenen, wordt gezien als charme van de sport, mede daarom heeft het forum besloten om oortjes met ingang van 1 april 2019 toe te staan", is te lezen in het verslag van het forum.

Vanaf die datum mag er niet meer gemotoriseerd verkend worden, alleen nog elektrisch. “De dispensaties die hiervoor verstrekt zijn worden omgezet in het elektrisch verkennen. Reden hiervoor is dat er veelal in natuurgebieden gereden wordt en dat de verouderde brommertjes hier voor stank- en geluidsoverlast zorgen.”

Verder waren paardenwelzijn, evaluatie van de Hippiade en het seizoen en de rekenkamer Samengesteld Wedstrijd Mennen (SWM) de belangrijkste onderwerpen op de vergadering.

Lees het gehele verslag hier

Bron: KNHS