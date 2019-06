Opnieuw zege voor Francisca den Elzen in Beekbergen

Francisca den Elzen lijkt niet te kloppen op Paardenspektakel Beekbergen, want net als in de drie voorgaande edities gaat de paramenster met de winst op zak terug naar Drouwenerveen. Deze overwinning is ook al haar derde zege dit jaar in een selectiewedstrijd van de KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy. “Ja, ik ben er hartstikke blij mee”, lacht Den Elzen trots na de huldiging.

Francisca den Elzen spande afgelopen dagen haar Albrecht’s Hoeve’s Lars in. “Lars was wel erg druk de hele wedstrijd, hij was erg actief en liep lekker te showen. Misschien vond hij het ook gewoon heel mooi. Ik vind het in Beekbergen heel mooi om te rijden, er is zoveel sfeer”, vertelt Den Elzen.

De menster won de dressuur, werd tweede achter Jacques Poppen in de marathon en won de vaardigheid met slechts één gevallen balletje. Den Elzen verlegt nu haar focus op de finale van de KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy. “We gaan nu trainen voor de finale in Hulsberg begin augustus, superleuk!”

Bron: KNHS/Horses.nl