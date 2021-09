Oranje ponymenners op goudkoers

Nederland heeft vandaag in de marathon van het FEI wereldkampioenschap ponymennen goede zaken gedaan voor het tussenklassement. Het team van Ad Aarts staat na twee onderdelen op de eerste plaats, met een ruime voorsprong op Zwitserland. Marijke Hammink won de marathon bij de vierspannen en Rodinde Rutjens werd tweede bij de ponytweespannen. Beide dames staan voorlopig op goud.

Bij de enkelspannen werd WK-debutante Milou Huisman zevende in de marathon en klom daarmee op naar de zevende plek. Brent Janssen wist met een goede marathon door te schuiven naar de voorlopig tweede plek bij de enkelspannen. Zijn achterstand op de leider in het tussenklassement bedraagt acht strafpunten.

Rodinde Rutjens op goud

Rodinde Rutjens had haar tweespan Welsh pony’s goed aan het lopen in de marathon. Op zeven hindernissen klokte ze een top vier tijd, alleen op hindernis 2 had ze iets meer tijd nodig. Door haar tweede plaats in de marathon staat Rodinde nu op de eerste plaats, met ruim vier strafpunten voorsprong op de achtervolgers. De menster uit Weert kan zich morgen dus een balletje permitteren in de vaardigheid. Melanie van de Bunt reed op drie hindernissen de snelste tijd, maar reed ook twee elementen eraf, hetgeen haar extra strafpunten opleverde. Toch schoof ook Melanie vandaag op in het klassement en staat nu vierde.

Marijke Hammink niet te kloppen

Op Marijke Hammink en haar vierspan stond vandaag geen maat. Op maar liefst zes van de acht hindernissen klokte Hammink de snelste tijd. De menster uit Bornerbroek klom daarmee naar de koppositie, en ook zij heeft ruim een balletje voorsprong op de naaste concurrentie. Jan de Boer werd derde in de marathon en staat vierde met nipte afstand tot het podium.

Spannende landenwedstrijd



De Nederlandse menners begonnen vanaf de zilveren positie aan de acht mooie marathonhindernissen op het terrein van het Franse Le Pin au Haras. Door de ijzersterk gereden marathon is het Nederlandse team opgeklommen naar de eerste plek, voor Zwitserland en België. Morgen is de afsluitende vaardigheid en moet Oranje een kleine zeven strafpunten voorsprong verdedigen.

WK Ponymennen enkelspannen individueel klassement na dressuur en marathon

1. Cedric Scherrer (ZWI) – 143.23 strafpunten

2. Brent Janssen (Swolgen) – 151.90

3. Berengere Cressent (FRA) – 152.19

7. Milou Huisman (Putten) – 154.86

28. Fleur van Empelen (Maassluis) – 176.02

29. Marloes van ’t Veld (Nijverdal) – 178.12

WK Ponymennen tweespannen individueel klassement na dressuur en marathon

1. Rodinde Rutjens (Weert) – 143.95 strafpunten

2. Roger Campbell (GBR) – 148.23

3. Louise Fillon (FRA) – 152.16

4. Melanie van de Bunt (Lunteren) – 152.95

10. Cas Hendriks (Zeeland) – 161.26

14. Anneke Cremers (Windraak) – 164.47

WK Ponymennen vierspannen individueel klassement na dressuur en marathon

1. Marijke Hammink (Bornerbroek) – 149.95 strafpunten

2. Yannick Scherrer (ZWI) – 153.32

3. Steffen Brauchle (DUI) – 156.16

4. Jan de Boer (Terwolde) – 156.65

8. René Limpens (Assendelft) – 169.56

13. Joey van der Ham (Noordwijk) – 189.29

WK Ponymennen landenklassement na dressuur en marathon

1. Nederland – 445.46 strafpunten

2. Zwitserland – 452.30

3. België – 458.79

4. Duitsland – 461.16\

Bron: KNHS