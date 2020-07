Podiumplaatsen voor Nederlanders bij internationaal mennen in Frankrijk

Bij de tweede internationale menwedstrijd van het seizoen, in Le Pin du Haras afgelopen weekend, waren er in drie categorieën zilveren podiumplaatsen voor Nederlandse combinaties. Cas Hendriks was tweede in de wedstrijd voor pony tweespannen, Saskia Siebers bij de enkelspan paarden en Stan van Eijk bij de tweespan paarden. Milou Huisman werd bovendien derde in de rubriek enkelspan pony's.

Bij de enkelspan pony’s won Huisman de dressuur, maar moest ze de eindoverwinning aan de Zwitser Cédric Scherrer laten. Hij besliste de wedstrijd in de marathon. Francaise Emilie Morichon werd tweede.

Franse dames op dreef

Bij de ponytweespannen won de Franse Louise Fillon, mede dankzij een uitstekende dressuurscore. Hendriks had betere resultaten in de marathon, maar het was niet genoeg voor de eerste plek.

De rubriek enkelspan paarden ging ook naar een Franse deelneemster: Marion Vignaud bleef Siebers in zowel dressuur als marathon net een paar punten voor. Bij de tweespanpaarden was de winst voor Lars Schwitte uit Duitsland, ondanks de veel betere marathon van Stan van Eijk. De Nederlander liep echter drie strafpunten op in de vaardigheid en dat kostte hem de overwinning.

Uitslag

Bron: Horses.nl