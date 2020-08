Raymond Letteboer pronkt bovenaan uitslagenlijst S* Lähden

In het Duitse Lähden werd afgelopen weekend een nationale menwedstrijd georganiseerd en hier was de Nederlander Raymond Letteboer goed op dreef. In de S* tweespan-rubriek wist Letteboer de overwinning te behalen en hield daarmee de Duitse concurrentie achter zich.

Na het eerste onderdeel stond Letteboer derde. De Nederlander scoorde in de dressuur 49.04. In de marathon klom Letteboer vervolgens op naar de eerste plaats en wist deze in de vaardigheidsproef ook vast te houden. Een totaal van 124.31 leverde onze landgenoot de overwinning op. De Duitse Anna Sandmann werd met 130.36 tweede voor Max Berlage die met 134.17 derde werd.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl