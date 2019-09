Rodinde Rutjens wereldkampioen tweespanpony’s, TeamNL naar zilver

Eén keer goud en drie keer zilver, dat waren de medailleresultaten voor TeamNL op de Wereldkampioenschappen mennen voor pony's in Hongarije. Het individuele goud voor Rodinde Rutjens bij de tweespannen was nipt, maar met goede resultaten op alle onderdelen was het kampioenschap zeker verdiend. Melanie van de Bunt won het zilver bij de tweespannen, Marijke Hammink deed hetzelfde bij de vierspannen en de gemeenschappelijke prestatie was uiteindelijk ook goed voor zilver in de landenwedstrijd.

Duitsland reed in de landenwedstrijd naar een vrij krappe winst, mede dankzij het goud bij de enkelspannen voor Katja Berlage en bij de vierspannen voor Steffen Brauchle. Die laatste maakte het in de vaardigheid nog wel heel spannend door meerdere balletjes te raken, maar uiteindelijk kon Marijke Hammink toch nét niet de gouden positie overnemen. Edith Chardon zakte na een vrij dramatische vaardigheidsproef bij de vierspannen van de tweede plek in het klassement naar plaats 7.

Zwitserland werd derde in de landenwedstrijd, de Zwitsers werden tweede bij de enkelspannen en derde bij de vierspannen.

Tweespannen: Goud en zilver voor Nederland

Bij de tweespannen stond Nederland wel aan kop, dankzij de goede prestaties van Rutjens en Van de Bunt. Het verschil tussen de beide dames was uiteindelijk maar 0,29 strafpunt. Van de Bunt was beter in de marathon en de vaardigheid, maar Rutjens had haar winst verzekerd met een goede dressuurproef.

Uitslag individueel

Uitslag landenwedstrijd

Bron: Horses.nl