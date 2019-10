Rudolf Pestman naar enkelspan-zilver in Pau

Op de internationale viersterren menwedstrijd in Frankrijk stuurde Rudolf Pestman zijn bonte Diesel naar de individuele tweede plaats. Team NL met daarin verder Joop Gommers en Saskia Siebers reed naar het brons in de landenwedstrijd.

Pestman was derde na de dressuur, waarin hij 69,3% scoorde. Dat leverde 49,14 strafpunten op. Hij werd vervolgens vijfde in de marathon, met 80,96 punten tot gevolg. Bij het kegeltjes rijden bleef de Nederlander foutloos, wat zijn totaal op 130,10 bracht. Laure Philippot uit België werd eerste met Galen V, dankzij een totaal van 125,38. De derde plaats was voor de Franse Fabrice Martin. Saskia Siebers werd met Garant individueel tiende.

Brons in landenwedstrijd

De landenwedstrijd werd gewonnen door Frankrijk, Duitsland werd tweede en Nederland derde.

Uitslag individueel

Uitslag landenwedstrijd

Bron: Horses.nl