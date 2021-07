Rudolf Pestman naar tweede plek in CAI3* Ksiaz

Afgelopen week werd in Ksiaz, Polen de CAI3* samengesteld mennen verreden. Rudolf Pestman reisde af naar Polen met grooms Henri van Veldhuisen en Esther Klok. Het team zette een zeer goed resultaat neer met een tweede prijs in het eindklassement.

Twee weken geleden behaalde Rudolf Pestman zilver op het NK in Maasdijk met zijn paard Diesel, waarmee hij in het A-kader zit bij de enkelspannen. Voor de wedstrijd in Polen koos Pestman voor Farell, waarmee hij in het B-kader zit. Door een vierde plaats in de dressuur, een derde plaats in de marathon en een tweede plaats in de vaardigheid eindigde Pestman op plek twee in het overall klassement. De Nederlander staat erom bekend dat hij een echte allrounder is en ook deze wedstrijd lukte het hem weer om op het podium te belanden.

