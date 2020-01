Rumoer om zege Exell in Leipzig

Boyd Exell won vrijdagavond de inloopproef voor de wereldbekerwedstrijd in Leipzig. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Een fout van de parcoursbouwer en de jury gaf de Australiër een oneerlijke voorsprong, aldus de als tweede geplaatste Bram Chardon en derde Jérôme Voutaz. Het leidde tot veel discussie.

De inloopproef bepaalt de startvolgorde voor de Wereldbekerwedstrijd die zondag wordt verreden. De rubriek is op zichzelf ook een spannende wedstrijd, waarin voor de winnaar 3.100 euro klaar ligt. Hoewel de beslissende tweede omloop tegen middernacht verreden werd, zat het Leipziger stadion nog helemaal vol met enthousiaste fans. Die moesten even wachten op het vervolg, omdat er een technisch probleem met de microfoon en de klok was.

Hindernis vergeten

Toen dat technische euvel verholpen was, ging de barrage met de drie beste deelnemers van start. Helaas zonder dat het parcours nog door parcoursbouwer Dan Heriksson uit Zweden óf door de jury nagekeken was. Dat hoort wel te gebeuren en was nu zelfs noodzakelijk, want na het slepen van de bak waren de bouwers vergeten om hindernis 1 opnieuw op te bouwen. Jérôme Voutaz was al met zijn span Freibergers onderweg toen de fout werd opgemerkt. Hij kreeg twee ballen.

Bram Chardon moest daarna en werd door Heriksson geïnformeerd over het probleem. Hij kreeg de instructie om gewoon te rijden alsof de hindernis er wel stond. Chardon deed dat ook en reed een razendsnelle ronde, waarbij wel een bal viel. De Nederlander kreeg veel bijval van het publiek.

Andere lijn

Omdat hij als snelste uit het eerste parcours was gekomen, mocht Boyd Exell als laatste van start in de tweede ronde. Ook hij was geïnformeerd door de parcoursbouwer, maar zou later zeggen de instructies toch anders begrepen te hebben. Exell pakte een andere lijn, waarbij hij vanaf de start een stuk afsneed en zo meters winst boekte op zijn concurrentie. Hij reed verder ook een scherp rondje, met krappe wendingen en zonder fouten en kwam als snelste aan de streep.

Discussie

De andere twee rijders waren het echter niet eens met de winst van Exell. Ze vonden dat het anders gereden lijntje hen had benadeeld. De jury probeerde de zaak nog te sussen door voor te stellen hen alledrie tot winnaar uit te roepen en het prijzengeld te verdelen, maar daar wilde Exell weer niet aan. Terwijl het publiek nog feest vierde op de tribunes, ging de discussie nog behoorlijk verhit verder in de stallen, aldus de Duitse website St Georg.

Bron: St Georg / Horses.nl