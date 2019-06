Span slaat op hol; gewonden bij menmarathon Hellendoorn

RTV Oost berichtte vanmiddag dat eerder vandaag op een menwedstrijd in Hellendoorn een span op hol sloeg en dwars door de omheining van een hindernis is gerend. Twee omstanders raakten gewond en werden met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd, een derde omstander had slechts een paar schrammen.

Voorzitter Udo Rovers van de organiserende men-vereniging Helderse Voerluu vertelde aan RTV Oost dat de wedstrijden voorlopig stil liggen, terwijl de politie onderzoek doet naar het ongeluk. “We houden de men-marathon al 25 jaar en nog nooit is er iets misgegaan”, vertelde hij.

‘Vroeg en vrij rustig’

De men-marathon wordt gehouden bij manege ’t Oale Spoor. In de marathon moesten de deelnemers op het grasterrein van de manege zes hindernissen rijden na een parcours over de weg. Daar sloegen de paarden op hol om nog onbekende reden. “Het was nog vroeg en vrij rustig toen het span door de omheining ging.” Onder andere een traumahelikopter werd opgeroepen, maar volgens de voorzitter was deze niet nodig geweest.