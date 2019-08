Team NL heeft pech in Donaueschingen, Duitsland staat op goud

Na een succesvolle dressuurdag liep het in de marathon een stuk slechter voor het Nederlandse menteam. Nederland neemt nu de vierde positie in op het EK in Donaueschingen. Duitsland staat voorlopig op goud, België op zilver en Frankrijk op de bronzen positie. IJsbrand Chardon kiepte om met zijn wagen in de marathon en Koos de Ronde vergiste zich in de tabel.

Koos de Ronde zette een hele goede marathon neer. Hij zou de marathon gewonnen hebben, maar aan de finish bleek dat de regerend Nederlands kampioen met een verkeerde tijdtabel vertrokken was. Daarom kreeg de Nederlander 35 strafpunten aangerekend. Hierdoor viel De Ronde terug en heeft hij geen individuele medaillekansen meer.

‘Onfaire sport’

Koos de Ronde noteerde op maar liefst vijf van de acht marathonhindernissen de snelste tijd. Bondscoach Ad Aarts licht het toe: “Er waren twee formulieren met tijden in omloop, met verschillende snelheden. Nu heeft Koos tijdfouten opgelopen in het A-traject, waardoor hij gekelderd is in het klassement en anders had hij tweede gestaan achter Bram. Dit is erg onfaire sport, dus we proberen het nog aan te vechten.” Via de Ground Jury en de Appeal Committee is het protest uiteindelijk afgewezen en zijn de medaillekansen voor Koos verkeken.

IJsbrand Chardon kiept om

De bondscoach geeft ook toelichting op het uitvallen van IJsbrand Chardon, die vanaf de zilveren positie aan de marathon begon en in de eerste drie hindernissen goede tijden klokte. “IJsbrand is omgegaan op hindernis vier. Zijn achterpaard viel bij de B-poort iets naar binnen, daar stond een boom met wortels, waardoor de wagen – weliswaar heel langzaam – op de kant ging en dan ben je uit de wedstrijd.” Door de uitschakeling van IJsbrand Chardon tellen zijn resultaten niet meer mee voor het teamtotaal.

Peter de Ronde eindigde als zesde in de marathon, maar omdat de Nederlander 35e was in de dressuur, heeft hij ook geen medaillekansen.

Bram Chardon individueel aan kop

Bram Chardon staat voorlopig na twee onderdelen in de individuele strijd op goud. Bram Chardon reed een overtuigende marathon en werd tweede. In de tussenstand staat Chardon nu aan de leiding na zijn derde plaats in de dressuur en tweede plaats in de marathon.

Bron: KWPN / Horses.nl