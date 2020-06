Troost-Wedstrijd: Bram Chardon wint de Werelbeker in Bordeaux

Vandaag in de Troost-Wedstrijd: de spectaculaire overwinning van Bram Chardon in de finale van de Wereldbeker Vierspanmennen van 2019. Chardon werd de jongste Wereldbekerwinnaar ooit, vóór ervaren rijders als Glenn Geerts en Koos de Ronde. Spectaculaire beelden, ook voor wie anders niet zo snel naar mennen zou kijken...

Nu de paardensportwereld langzaam uit haar schulp kruipt, dressuur- en springruiters alweer naar ‘meetmomenten’ mogen en er zelfs al voorzichtig internationale wedstrijden op de agenda verschijnen, is het voor de meeste menners nog even afwachten tot ze ‘weer mogen’. Als zijn er gunstige signalen. Maar ondertussen kijken we graag terug op de spannende eindstrijd in Bordeaux in 2019.

Exell struikelt in eerste ronde

Indoor vaardigheid voor vierspannen, ooit begonnen als een manier om de winter door te komen, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige discipline met een eigen Wereldbekercompetitie. De Australische topfavoriet Boyd Exell (en inmiddels al tien keer winnaar van de cup) stond bovenaan na de wereldbekerkwalificaties. “Er is weinig verschil meer tussen de verschillende combinaties, soms zit er maar een fractie van een seconde tussen” vertelde Exell voorafgaand aan de finale. Ook hij had er dus geen vertrouwen in dat het een uitgemaakte zaak zou zijn. Koos de Ronde stond tweede na de kwalificaties.

Geen groentje

Voor Bram Chardon was het pas zijn tweede seizoen in de Wereldbeker, maar hij had meer dan genoeg ervaring in eerdere seizoenen als teamlid van zijn vader IJsbrand. Die laatste won zelf twee keer de Wereldbeker, in 2005 en 2006.

Voor het eerst telden alle vier de finalerondes mee voor de wereldbeker vorig jaar. Tot grote ontzetting van het publiek liep favoriet Exell in de eerste ronde al 32 strafseconden op. Bram Chardon reed twee foutloze rondjes de eerste dag en pakte de leiding. Vóór Koos de Ronde (winnaar in 2013) en Glenn Geerts (op jacht naar zijn eerste titel). IJsbrand Chardon stond vierde en mocht niet naar de finaledag.

Finale

In de finale kostte een miscommunicatie in één van de hindernissen Geerts nog wat strafpunten. De Ronde bleef foutloos en steeg ver boven Geerts uit. Laatste starter was Bram Chardon, die de focus wist te houden. Hij moest wel foutloos en snel blijven om over De Ronde heen te gaan. Dat lukte op grootse wijze.

Samenvatting Bordeaux 2019:

Voor wie vooral het rondje van Bram Chardon wil zien:

Chardon junior moest dit jaar in februari zijn titel weer afstaan aan Boyd Exell, maar hij werd wel tweede. Vader IJsbrand pakte het brons. De Wereldbeker Vierspanmennen 2020 was één van de laatste grote kampioenschappen voordat alles op slot ging.

Meerspan en springen in coronatijden

In de wedstrijdloze periode bleven de kampioen van 2019 en zijn vader elkaar uitdagen door steeds grotere hoeveelheden paarden in het span te zetten en daarmee een rondje door de bak en over de weg te rijden. Het leverde fraaie beelden op. Uiteindelijk overtroefde Bram opnieuw zijn vader door met 14 paarden in het span rond te rijden. IJsbrand was tot 12 Lippizaners gekomen. Die besloot vervolgens om zijn springcarrière maar weer op te pakken. Iets dat we Bram (tot nog toe) nog niet hebben zien doen…

Bron: FEI / YouTube / Horses.nl