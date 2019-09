Amerikaans teamlid WK tweespannen gaat met chef d’equipe op de vuist

Niet de wedstrijd, maar een gevecht was dit weekend het gesprek van de dag op het WK Tweespannen in Drebkau. Het gebeurde afgelopen woensdag, toen er in de feesttent bij de menners al behoorlijk wat bier in zat. Tussen de Amerikaanse chef d'equipe Chester Weber en teamlid James Miller was er onenigheid over de startposities en dat mondde uit in een handgemeen. Dat ging er serieus aan toe en kostte Weber nog een bezoekje aan het ziekenhuis, zo meldt St. Georg.de.

James Miller wilde als laatste van start gaan, Weber had hem in het midden ingedeeld. Dat was de inzet van de strijd waarvan alle aanwezigen in de feesttent konden meegenieten. Het leek erop alsof de mannen het weer hadden bijgelegd, maar even later ging het er weer heftig aan toe buiten de tent. Zo heftig dat Weber even later naar het ziekenhuis moest worden vervoerd.

Naar huis

In het ziekenhuis bleek het mee te vallen: Weber moest alleen aan een bloedende lip worden behandeld. Daarna keerde de regerend Wereldkampioen vierspannen niet meer terug naar Drebkau, maar pakte direct het vliegtuig naar de Verenigde Staten.

