Nederlandse menners maken nog geen vuist op WK tweespannen

De Nederlandse menners hebben in de dressuur nog geen vuist kunnen maken op het FEI Wereldkampioenschap Tweespannen in eigen land. In Kronenberg kwam het beste resultaat op naam van Stan van Eijk. De menner uit Schinveld bevindt zich na de dressuur op een voorlopige dertiende plaats. Het Nederlandse team staat na het eerste onderdeel vijfde in het landenklassement.

Het waren twee lange dressuurdagen op het fraaie wedstrijdterrein van Grandorse. Maar liefst 97 deelnemers uit 22 landen kwamen met hun tweespan in actie in de dressuurpiste. Regerend wereldkampioen Martin Hölle uit Hongarije gaat ruimschoots aan de leiding, voor de Duitser Sandro Koalick en Franck Grimonprez uit Frankrijk.

Stan van Eijk

Stan van Eijk, ambassadeur van het WK, reed zijn span naar de score van 67,3 procent en scoorde daarmee het beste Nederlandse resultaat. Zijn positie na de dressuur is vergelijkbaar met die van het vorige WK in Drebkau (2019), toen Van Eijk met een sterke marathon en vaardigheid op wist te klimmen naar individueel brons. Vlak achter Van Eijk staat Antonie ter Harmsel, die bezig is met zijn vierde WK. Met slechts één strafpunt meer dan zijn landgenoot staat Ter Harmsel op de 15e plaats in het tussenklassement. Voormalig vierspanrijder Theo Timmerman, Ton Vreugdenhil en Nederlands kampioen Raymond Letteboer staan op korte afstand nog net in de top 20.

Landenwedstrijd

Achttien landen strijden in Kronenberg om de teammedailles. Bondscoach Ad Aarts heeft Stan van Eijk, Antonie ter Harmsel en Raymond Letteboer opgenomen in het team dat minimaal de zilveren teammedaille uit 2019 wil verdedigen. Voorlopig staan de menners van TeamNL op de vijfde plaats. Morgen volgt de marathon, het onderdeel waarin Nederland een goede reputatie heeft.

Individueel klassement na dressuur WK tweespannen

1. Martin Hölle (HUN) – 38.99 strafpunten

2. Sandro Koalick (GER) – 43.58

3. Franck Grimonprez (FRA) – 43.92

13. Stan van Eijk (Schinveld) – 52.31

15. Antonie ter Harmsel (Rijssen) – 53.31

18. Theo Timmerman (Klarenbeek) – 53.64

19. Ton Vreugdenhil jr (De Lier) – 54.04

20. Raymond Letteboer (Oud-Ootmarsum) – 54.37

37. Henk Garrits (Lieren) – 59.03

46. Geert Dijkhof (Klarenbeek) – 60.57

65. Ewoud Boom (Nijkerk) – 64.16

84. Carlo Vermeulen (Griendtsveen)– 69.49

Landenklassement na dressuur WK tweespannen

1. Duitsland – 89.23

2. Hongarije – 90.76

3. Frankrijk – 101.96

4. Italië – 103.41

5. Nederland – 105.62

Bron: KNHS