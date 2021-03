WK tweespannen Kronenberg krijgt afgeslankte vorm

De organisatie van het Wereldkampioenschap voor tweespan paarden in Kronenberg kan rekenen op financiële steun van een aantal overheden. Hierdoor kan er in elk geval een basisversie van het WK georganiseerd worden. Dit is alleen mogelijk als de dan geldende coronamaatregelen dat toelaten en het eventuele gevaar van het rhinopneumonie virus is geweken.

Het evenement in Kronenberg staat dit jaar op de kalender van 8 tot en met 12 september.

Sport verzekerd

“We hebben de toezegging van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een bijdrage, waarmee we een ‘uitgeklede versie’ van het WK kunnen realiseren,” licht WK-voorzitter Nico Rijnbende toe. “Hierdoor is de sport in elk geval verzekerd van het doorgaan van het WK, ongeacht of het met of zonder publiek gehouden wordt. Ook het prijzengeld voor de deelnemers is hiermee zeker gesteld. Hogeschool Zuyd heeft middels een studie de haalbaarheid van dit WK getoetst en hier kwam een positief resultaat uit.”

Limburg presenteren als hippische hotspot

Het doel blijft om er een prachtig WK van te maken met alles wat daarbij hoort, inclusief publiek, side events en een promodorp. ” Dat maakt een WK juist zo bijzonder. We zijn in gesprek met diverse andere partijen en sponsoren om dit te kunnen realiseren en we hopen uiteraard op hun medewerking zodat we een WK van formaat kunnen neerzetten, want dat verdient de mensport. Bovendien sluit dit naadloos aan op ons thema ‘Connecting the world HorseWide’ waarin we Limburg presenteren als hippische hotspot van West Europa en we steeds verbindingen zoeken met onder meer het lokale bedrijfsleven om de aangespannen sport te promoten bij het grote publiek.”

Primeur

Het wordt de eerste keer in de geschiedenis van de mensport dat het WK tweespannen in Nederland wordt georganiseerd. In het verleden waren Nederlandse tweespanrijders al zeer succesvol op Wereldkampioenschappen. Zo was er goud voor Mieke van Tergouw in 1995, goud voor Riny Rutjens in 2003 en goud voor Harrie Verstappen in 2009. Limburger Stan van Eijk won brons op het laatste WK in 2019. Hij zal zeker een gooi doen naar een hoge klassering op het WK in Kronenberg.

Bron: Horses.nl/World Horse Driving