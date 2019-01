Ule Haarsma: ‘Je wil zoveel mogelijk eenheid in je tweespan’

Ule Haarsma heeft in de vierjarige Keviliano (Emilano x Plain's Liberator) een mogelijke spangenoot gevonden voor de dertienjarige Brandy (Uromast x Waterman). Haarsma, die vorig jaar erg succesvol was met zijn huidige tweespan, nam Brandy vorig jaar over van Harry van Middelaar.

“Aris van Manen belde me op en vertelde me dat hij dacht een goede spangenoot te hebben voor Brandy”, vertelt Haarsma. “Beide paarden hebben hetzelfde type, alhoewel de Emilano net iets groter is. Dat is misschien wat jammer, het liefst wil je alles gelijk hebben bij een tweespan.” Hij vervolgt: “Opvallend is dat ze bijna een identiek hoofd hebben met hetzelfde kolletje. Ook de aftekeningen aan de achterbenen komen exact overeen.”

Eenheid

“Mijn huidige tweespan wordt iets ouder, en dan wil je graag opvolging hebben. Met dat span heb ik heel veel gewonnen, die combinatie was heel goed. In de tweespannen gaat het om de eenheid en met een nieuw span is dat natuurlijk nog een kwestie van tijd en training.” De nieuwe aanwinst staat inmiddels twee weken bij Haarsma op stal. “We hebben ze nog niet samen in het span gehad, dus het is nog afwachten of het echt zo’n goede combinatie is als we hopen.”

Veel wisselen

Keviliano is pas vier jaar oud. “Dat is nog best jong voor een tweespan, maar we gaan zien hoe het gaat verlopen. Als dit niet de juiste combinatie blijkt te zijn, zoek ik verder. In april begint het wedstrijdseizoen weer en ik hoop ze dan redelijk goed voor elkaar te hebben. Dat doe je door veel met de combinatie te rijden en ook veel te wisselen om het zo gelijk mogelijk te krijgen” aldus Haarsma.

