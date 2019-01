Valkenswaard moet paardensport walhalla worden van Benelux

Alle processen die bij het realiseren van deze plannen ook aan de orde zijn, moeten ruim baan krijgen. De gemeente wil alles mogelijk maken om Valkenswaard de walhalla van de paardensport in de Benelux te maken. Dit blijkt uit een nieuw rapport van advies- en ontwerpbureau BRO en ingenieursbureau Tauw, dat in opdracht van de gemeente het rapport opstelde.

‘Paardenboulevard’

De Maastrichterweg, waar ook Jan Tops met zijn paardensportcentrum zit, heeft al de bijnaam de ‘Paardenboulevard’. Naast de al vier bestaande stallen-complexen is de vijfde op het moment in aanbouw. De gemeente hoopt dat in de aankomende tien jaar nog vijf tot tien paardenbedrijven zich aan de Maastrichterweg gaan vestigen. Daarbij denkt de gemeente niet alleen aan buitenlandse topruiters, maar ook een gespecialiseerde paardenkliniek, een ‘verzorgingstehuis’ voor gepensioneerde toppaarden, een vijfsterrenhotel, en woonruimte voor grooms en trainers.