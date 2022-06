Van Eijk wint tweespanstrijd in Valkenswaard

Op Driving Valkenswaard heeft Stan van Eijk de internationale 3* rubriek bij de tweespannen op naam geschreven. De tweede plaats ging naar Ewoud Boom. Bij de vierspannen ging de winst naar gastheer Boyd Exell, beste Nederlander was IJsbrand Chardon op plaats vijf.

Stan van Eijk reed zijn span naar de tweede plaats in de dressuur, werd zesde in de marathon en won de vaardigheid. Opgeteld was het goed voor de winst, met een totaal van 151,75 strafpunten. Boom werd tweede in de marathon en klom daardoor naar de leiding van het klassement. Ondanks twee ballen in het vaardigheidsparcours plus wat tijdsoverschrijding werd hij uiteindelijk tweede op 157,94.

Exell bovenaan bij vierspannen

Boyd Exell was bij de vierspannen weer de sterkste. Hij eindigde op 157,85 dankzij een uitstekende dressuurproef en een tweede plek in de vaardigheid. De marathon werd gewonnen door Michael Brauchle die in het eindklassement als tweede eindigde. De Nederlandse spannen bleven naast het podium. IJsbrand Chardon had een mindere marathon en wat ballen in de vaardigheid.Koos de Ronde scoorde matig in de dressuur en kon dat ondanks de derde plaats in de marathon en de winst in de vaardigheid niet meer goedmaken. De Ronde eindigde als zevende. Bram Chardon werd achtste.

Uitslag