Ad Aarts hoopt op medailles bij WK vierspannen Kronenberg

Het Limburgse Kronenberg maakt zich op voor het zevende WK vierspannen in Nederland. Van 2 tot en met 6 september zijn alle ogen gericht op dit wereldkampioenschap. Na Apeldoorn 1976, 1982 en 1988, Den Haag 1994 (als onderdeel van de Wereldruiterspelen), Beesd 2008 en Breda 2016 organiseert Nederland opnieuw de Wereldkampioenschappen vierspannen.

Bondscoach Ad Aarts heeft goede hoop op podiumplaatsen in Kronenberg. ”Het is natuurlijk altijd afwachten of zowel de paarden als de menners fit en gezond blijven, maar we hebben op dit moment een heel sterk team. Met A-kader leden IJsbrand en Bram Chardon, Koos de Ronde en Mark Weusthof kunnen we hoge ogen gooien. Ook de B-kaderleden Edwin van der Graaf, Hans Heus en Peter de Ronde kunnen zich goed staande houden in het internationale veld.”

Succesvol

Bij de zes eerdere edities in eigen land waren de Nederlandse vierspanrijders uitermate succesvol. In 1982 won Tjeerd Velstra zijn eerste wereldtitel in Apeldoorn. IJsbrand Chardon won voor het eerst individueel goud in 1988 en haalde zijn vierde gouden medaille binnen op het WK in Beesd in 2008.

Ook het Nederlandse vierspanteam was op de WK’s in Nederland succesvol. Het team behaalde goud op vier van de zes WK’s: in 1982, 1988, 2008 en 2016.

Titelverdediger

Individueel titelverdediger op het WK Limburg 2020 is de Australiër Boyd Exell, die vijf Wereldtitels op zijn naam heeft staan. Het Nederlandse team moest in 2018 genoegen nemen met zilver, maar gaat er in september alles aan doen om het goud te veroveren.

Bron: Horses.nl/KNHS