Annette van Trigt en Mieke van Tergouw te gast bij Tijd voor MAX

Documentairemaakster Annette van Trigt en de bekende menster en trainer Mieke van Tergouw zijn vanmiddag te gast bij Tijd voor MAX (aanvang: 17.10 uur). In de uitzending praten zij over de mensport en het WK vierspannen dat volgende week in Valkenswaard op de agenda staat.

In aanloop en tijdens de Wereldruiterspelen in Amerika in 2019 volgde documentairemaakster Annette van Trigt vader en zoon IJsbrand en Bram Chardon. Dat leidde tot een bijzonder inkijkje in de sport.

De jacht op goud

De Chardons gaan voor goud op de Wereldruiterspelen, maar noch met het team noch individueel wordt het goud. Het teamgoud wordt weggekaapt door de Amerikanen. Een van de Amerikanen, Chester Webber, wordt getraind door Mieke van Tergouw, die ook aan het woord komt in de documentaire.

WK Valkenswaard

Bij Tijd voor MAX blikken Van Trigt en Van Tergouw terug op Tryon, maar vooral ook vooruit naar het WK in Valkenswaard volgende week.

© AVT Productions

Bron: Horses.nl