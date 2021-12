Boyd Exell neemt heft weer in handen

Boyd Exell heeft vandaag in Londen orde op zaken gesteld. Vorige week maakte de Australische multi-kampioen vierspannen geen schijn van kans tegen een zeer sterke Bram Chardon, maar vandaag stond Exell weer op de plek waar hij zo vaak staat: vooraan.

In afwezigheid van Bram Chardon (vader IJsbrand was wel aanwezig, maar eindigde als zevende en laatste) was Boyd Exell een klasse apart. In de eerste ronde van de wereldbekerwedstrijd op de London International Horse Show zette hij Koos de Ronde op afstand. Exell koos voor hetzelfde span als in Genève: de achtjarige Oldenburger Mad Max 81 (v. Millennium), de negenjarige Neapolitano Nimrod (v. Neapolitano) en de Conversano Xxiii-6-nakomelingen Bajnok en Conversano Poker.

12 strafseconden voor De Ronde

De drive-off bevatte vuurwerk, met rijders die alle risico’s namen. Hierdoor rolden er balletjes, die uiteindelijk beslissend waren voor de volgorde op het podium. Koos de Ronde liet Favory Allegra Futar, Pottom, Siglavy Capriola Carlos en Tjibbe naar de snelste tijd vliegen, maar veroorzaakte ook 12 strafseconden, terwijl Exell de schade beperkte tot 4 strafseconden.

Degrieck en Voutaz

De derde plaats was voor de Belg Dries Degrieck. De Zwitser Jerome Voutaz, in Genève nog derde, haalde dit keer de drive-off niet en werd vierde.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl