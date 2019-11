Boyd Exell oppermachtig in Stuttgart

In Stuttgart was Boyd Exell opnieuw onverslaanbaar bij het vierspannen. In de Duitse Wereldbekerwedstrijd kwamen geen Nederlands aan de start. Het dichtst in de buurt bij de score van Exell was Chester Weber.

Boyd Exell behaalde een eindtijd van 288,90 seconden. Bijna elf seconden langzamer was Chester Weber, die als tweede eindigde.

Tussen de mannen

Mareike Harm is één van de weinige vrouwen tussen alle mannen bij het vierspannen. Zij stond haar mannetje in Stuttgart, Met haar vierspan behaalde ze eindtijd 318,19 seconden. Dit was voldoende voor een derde prijs.

Bron: Horses.nl