Boyd Exell wint eerste ronde wereldbeker

Vanmorgen is in Lyon de eerste ronde van het Wereldbeker kampioenschap vierspannen verreden. Boyd Excel reed met zijn vierspan naar de overwinning. Exell had Bajnok, Rocket 123, Demi, Barny 68 ingespannen. De tweede plek was voor de Zwitser Jérôme Voutaz. Een derde plaats was voor Koos de Ronde, hij had Favory Allegra Futar, Oosterwijk's Kasper, Siglavy Capriola Szilaj en Tjibbe ingespannen.