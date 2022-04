Bram Chardon: ‘Ik had eerlijk gezegd niet meer verwacht te winnen’

Voor de tweede keer in zijn sportcarrière heeft Bram Chardon de FEI Wereldbekerfinale voor vierspannen gewonnen. TeamNL-lid Chardon kreeg zijn overwinning niet cadeau, maar wist uiteindelijk zijn grootste concurrent Boyd Exell nipt van zijn tiende titel af te houden. En dat had hij eigenlijk niet verwacht.

“Het ging vandaag niet volgens plan”, bekent Bram Chardon na afloop van zijn overwinning. “Ik schrok vandaag wel even van Boyds eerste rondje, die was extreem goed. Ik had na vrijdag een mooie voorsprong en mijn plan was om met vier of vijf seconden voorsprong de Drive-Off in te gaan en daar een beetje op safe te rijden.”

Fout op poort 4

Van dat plan kwam niet veel terecht omdat Bram een fout kreeg op poort 4 voor de eerste hindernis. “Ik wilde die hoek inrijden maar mijn paarden keken naar het publiek en vielen naar binnen. Op die snelheid kreeg ik ze die hoek niet meer in waardoor ik over die kegel heenreed. Toen moest ik echt even bijschakelen. In het tweede stuk hebben we alles gegeven en mijn paarden bleven heel gretig. Gelukkig bleef alles liggen en kwam ik nog heel dicht bij Boyd in de buurt. De rollen waren nu echter omgedraaid en ik moest in de Drive-Off de druk bij Boyd opvoeren.”

Bram Chardon Foto: FEI

‘De fitheid van mijn paarden heeft de overwinning gebracht’

“Het verschil bij aanvang van de drive-Off was met 0,13 seconden zo minimaal dat het Boyd niet veel lucht gaf. Ik reed een snelle tijd omdat mijn paarden er tot het eind hard voor wilden werken. Ik was alleen bang dat mijn balletje Boyd teveel ruimte zou geven en had eerlijk gezegd niet meer verwacht dat ik zou winnen. Maar Boyd maakte een fout na de oxer en haalde bovendien mijn tijd niet. De fitheid van mijn paarden heeft me de overwinning gebracht.”

Bron: KNHS