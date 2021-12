Bram Chardon oppermachtig in WB Genève

Bram Chardon won zojuist de Wereldbekerwedstrijd vierspannen in Genève. De Nederlander kreeg geen strafpunten met de ruinen Dreef Inca (v. Incitato VII), Dreef Kapitany (v. Siglavy Capriola Favorit), Favory Farao (v. Favory Xxiv-33) en de merrie Kendi (v. Cognac) in het vierspan. Met 156,67 seconden op de timer was het team ruim vijf seconden sneller dan de Australiër Boyd Exell, die op de tweede plaats belandde met de achtjarige Oldenburger Mad Max 81 (v. Millennium), de negenjarige Neapolitano Nimrod (v. Neapolitano) en de Conversano Xxiii-6-nakomelingen Bajnok en Conversano Poker.