Chardon junior en senior en De Ronde doen gooi naar Wereldbekertitel

IJsbrand Chardon, Bram Chardon en Koos de Ronde zijn drie van de tien vierspanmenners die zich gekwalificeerd hebben voor de FEI Wereldbekerserie. Gedurende het outdoorseizoen konden de vierspanmenners op een elftal wedstrijden Wereldbekerpunten behalen. De Ronde staat op de tweede plaats in het klassement, de Chardons nemen ex-aequo de derde plaats in.

Het Wereldbekerseizoen bestaat voor hen uit negen kwalificatiewedstrijden, waarvan de eerste dit weekend in Lyon. Bram Chardon en De Ronde gaan in Lyon van start, voor IJsbrand Chardon begint het seizoen begin november in Maastricht.

Bram Chardon is houder van de Wereldbeker-titel.

Bron: KNHS