Definitieve deelnemerslijst WK vierspannen bekend

Begin deze week sloot de definitieve inschrijving voor het WK vierspannen. Hiermee is duidelijk welke landenteams en welke individuele rijders aan start komen. Ondanks de Coronabeperkingen is vrijwel de hele wereldtop van de partij in Valkenswaard. Voor topsporters gelden namelijk uitzonderingen als het gaat om reizen.

Voor Nederland nemen Europees kampioen Bram Chardon en Nederlands kampioen Koos de Ronde deel. Ook IJsbrand Chardon heeft ingeschreven en hij zal met Koos en Bram het Nederlands team vormen. Mark Weusthof is de ‘vierde man’ van het Oranjeteam. Peter de Ronde en Edwin van der Graaf starten individueel. Duitsland is ook vertegenwoordigd met 6 sterke menners waaronder Christoph en Anna Sandmann. Opvallend is dat Australië er ook in is geslaagd een landenteam te formeren. Regerend wereldkampioen is het team van de USA. Helaas kunnen de Amerikanen hun titel dit jaar niet verdedigen omdat ze niet allemaal de oversteek naar Europa maken. Alleen Misdee Wrigley Miller rijdt in Valkenswaard.

Aankleding en terrein

Voor de individuele titel geldt regerend wereldkampioen Boyd Exell als de huizenhoge favoriet. Echter heeft hij als handicap dat het WK op zijn eigen terreinen is. Veel mensen denken dat het een voordeel is, maar niets is minder waar. Zeker nu alles ‘thuis’ er zo anders uit ziet, zal het voor de paarden een vreemde gewaarwording zijn. Verder zijn er twee marathonhindernissen verbouwd door parcoursbouwer Jeroen Houterman. Sommige hindernissen zullen misschien bekend zijn voor Boyds paarden, maar het is natuurlijk afwachten hoe de poorten genomen moeten worden. Omdat je die van tevoren niet weet, is er het risico dat de paarden juist teveel initiatief nemen met alle gevolgen van dien. En met alle aankleding ziet het er ook nog eens heel anders uit dan ze gewend zijn.

Alles loopt volgens plan

De vijfvoudig wereldkampioen heeft er zin in. ‘Het organisatieteam van Driving Valkenswaard International is heel ervaren in het organiseren van wedstrijden en alle voorbereidingen lopen volgens plan. Ik ga er dus van uit dat ik mij volledig kan concentreren op mijn deelname en zal dan ook op het rijdersterrein verblijven samen met alle andere deelnemers. Het is goed voor de sport dat we toch een WK hebben en ik ben blij met alle positieve reacties die we op ons initiatief hebben gekregen. Natuurlijk zal het gek zijn zonder publiek onder de huidige omstandigheden, maar gelukkig kunnen alle fans de actie via livestreaming volgen op FEI.tv en het FEI Youtube kanaal.’

Ook tweesterrenwedstrijd

Tegelijk met de deelnemerslijst voor het WK is ook bekend geworden hoeveel tweespannen en vierspannen er aan de tweesterrenwedstrijd meedoen, die gelijktijdig plaatsvindt. Ruim 20 tweespannen binden de strijd met elkaar aan. Ook wereldkampioen Martin Hölle komt naar Valkenswaard. Nederland is in deze wedstrijd ook goed vertegenwoordigd met 10 deelnemers.

Bron: Persbericht