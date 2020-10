Duitse menners wél diep teleurgesteld over annuleren WK

"We zijn extreem teleurgesteld en kunnen het nog niet geloven, we zaten midden in de laatste voorbereidingen." Dat zijn de woorden van Fritz Otto-Erley, chef d'equipe van het Duitse vierspanteam dat naar Valkenswaard zou komen voor de Wereldkampioenschappen volgende week.

Dat is een heel andere toon dan de Nederlandse menners Koos de Ronde en IJsbrand Chardon aansloegen in De Telegraaf van afgelopen vrijdag. De twee menners zinspeelden al ongeveer op annuleren nog voor het zo ver was.

Niet te wachten op test

Koos de Ronde meende in het artikel ook nog dat de Duitse menners niet zaten te wachten op de verplichte coronatest bij de terugkomst in Duitsland.

Meer dan teleurstellend

De Duitse paardensportbond noemt het annuleren van het WK echter een shock en zegt dat alle menners zeer gefrustreerd zijn. “De gezondheid van elk individu staat natuurlijk op de eerste plaats, maar annulering op zo’n korte termijn is een schok. De vierspansport is een sport die enorm veel voorbereiding vraagt, dit is meer dan teleurstellend”, aldus Otto-Erley.

De Duitse bondscoach zegt dat iedereen gefrustreerd is: “We waren vol hoop en onze vierspanrijders zijn in een erg goede vorm. Nu is iedereen gewoon erg gefrustreerd”, aldus bondscoach Karl-Heinz Geiger.

