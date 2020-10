Duitse menners zeer teleurgesteld over afzeggen WK

Afgelopen vrijdag werd bekend dat het WK Vierspannen, dat voor volgend weekend op de agenda stond, definitief van de baan is. Dat is niet alleen een grote domper voor alle betrokken partijen in Nederland, ook de Duitse menners hebben inmiddels laten weten erg teleurgesteld te zijn. "We zijn erg, erg teleurgesteld en kunnen het nog niet geloven", lieten ze weten in een persbericht van de Duitse paardensportfederatie FN.

De Duitse vierspanrijders Michael Brauchle, Mareike Harm, René Poensgen, Anna Sandmann, Christoph Sandmann en Georg von Stein zouden maandag eigenlijk naar het WK zijn afgereisd. De menners zijn momenteel op trainingskamp in Warendorf. “We zijn erg, erg teleurgesteld en kunnen het nog niet geloven, we zitten midden in de laatste voorbereidingen”, legt Fritz Otto-Erley, coördinator van de Duitse paardenbond (FN) en hoofd van het Duitse vierspan team uit. “De gezondheid van elk individu staat natuurlijk op de eerste plaats, maar een annulering op zo’n korte termijn is een schok. De vierspansport heeft een heel groot team op de achtergrond en vergt veel inzet en dat is meer dan teleurstellend nu.”

Vol goede hoop

De Duitse menners, die met het team regerend Europees kampioen zijn, waren vol goede hoop over het aanstaande WK. “Onze vierspannen zijn echt goed in vorm en we zijn nu dan ook echt gefrustreerd”, aldus bondscoach Karl-Heinz Geiger.

FEI

“Het is verschrikkelijk dat de FEI Wereldkampioenschappen vierspannen in Valkenswaard op het laatste moment moesten worden geannuleerd, aangezien alle betrokkenen zoveel moeite hebben gedaan om ze te realiseren”, aldus FEI-secretaris-generaal Sabrina Ibáñez in een FEI persbericht afgelopen vrijdag. “Maar helaas maken de nieuwe overheidsbeperkingen in Nederland het onmogelijk dat de kampioenschappen volgende week doorgaan.”

Bron: FN