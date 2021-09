EK-Goud voor Bram Chardon en teamgoud voor Oranje

Het bleef tot de allerlaatste poort spannend in de afsluitende vaardigheidsproef van het FEI Europees kampioenschap vierspannen. Als laatste starter had Bram Chardon het goud voor het grijpen en dat deed hij dan ook uiterst koel. Bram prolongeerde zijn Europese titel met verve en zag zijn vader IJsbrand Chardon naast zich op het ereschavot. In de landenwedstrijd wonnen de menners van Oranje eveneens goud.

Op de ruime grasmat van de renbaan in Boedapest stond de 40 vierspannen die nog in de strijd waren een heel selectieve vaardigheid te wachten. Geen van de deelnemers wist dan ook de proef foutloos binnen de tijd af te leggen.

Spannende ontknoping



Bram Chardon stond bij aanvang van de vaardigheid nipt voor op de Duitser Michael Brauchle, die op zijn beurt nauwelijks een voorsprong had op IJsbrand Chardon. In het landenklassement ging Duitsland aan de leiding, maar ook hier was het verschil minimaal met het team van Ad Aarts dat tweede stond.

Koos de Ronde moest als eerste Nederlandse teamrijder de piste in en zag twee balletjes vallen en had slechts minimale tijdsoverschrijding. Nadat twee Duitse rijders veel strafpunten op het scorebord zagen verschijnen, kon IJsbrand Chardon in theorie al het teamgoud veiligstellen. Chardon reed echter een kegel omver en haalde ook de tijd niet. Ondanks de extra strafpunten was hij wel verzekerd van minimaal brons, maar zijn plek op het podium lag in handen van de Duitser Michael Brauchle en Bram Chardon. Brauchle liet de balletjes op de kegels, maar liep ruim zes strafpunten op met tijdsoverschrijding, waardoor IJsbrand Chardon doorschoof naar de zilveren positie en Nederland zeker was van goud in het landenteam.

Ontlading



Titelverdediger Bram Chardon had het individuele goud in handen, mits hij met minder dan 6.39 strafpunten zijn rit zou volbrengen. In een vlot tempo reed Chardon jr. behendig zijn parcours en kwam nergens in de problemen. Met slechts lichte tijdsoverschrijding was het goud voor de 28-jarige menner uit Den Hoorn en werd IJsbrand Chardon tweede.

Bram Chardon reed een sterk kampioenschap, met een tweede plaats in de dressuur, vierde plek in de marathon en plaats twee in de vaardigheid. De ontlading was groot bij Bram Chardon toen hij over de finish reed. “Het was toch wel even heel spannend geworden. Ik was in de marathon zwaar onder druk gezet door Brauchle, die een hele goede marathon reed en heel dicht op me stond in het klassement. Vanaf het eind van de marathon totdat je de vaardigheid binnen rijdt voel je een enorme spanning en als je het dan in stijl kunt afmaken op het moment dat het moet, dan komt dat er na de finish wel even uit!” Bram Chardon was ook heel blij met het teamgoud: “Dat was in Tryon en op het EK in Donaueschingen niet gelukt. Dat we dan nu die medaille hebben is echt heel gaaf.”

Kicken



Bondscoach Ad Aarts was trots op het eindresultaat van zijn team: “Het was spannend en op het eind ook succesvol. De ambiance hier op de renbaan was heel mooi, in het stadion had je zelfs een beetje het ‘Aken-gevoel’. Er was veel publiek en dat geeft de sfeer dan toch net iets extra’s. Het is dan kicken dat je met het land goud wint en individueel goud en zilver. De manier waarop ze het afgemaakt hebben is heel professioneel. De tijd in de vaardigheidsproef stond heel krap, en het was best een technische proef. Onder de druk valt er dan weleens een balletje en dan krijg je toch wel wat verschuivingen. Hier hebben we het hele jaar naar toe gewerkt. Ik ben trots op al mijn rijders!“

Individuele klassement EK Vierspannen

Bram Chardon – 164.88 IJsbrand Chardon – 169.57 Michael Brauchle (DUI) – 169.62 Glenn Geerts (BEL) – 173.43 Mareike Harm (DUI) – 178.81 Mark Weusthof – 180.81 Koos de Ronde – 184.68 Edwin van der Graaf – 208.95 Hans Heus – 223.41

Landenklassement EK Vierspannen