Geen topklasseringen voor Nederlandse vierspan menners in Windsor

Op de Royal Windsor Horse Show waren er geen topresultaten voor de Nederlandse menners. Het Nederlandse team, bestaande uit IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Hans Heus, eindigde op de derde plaats (van vier teams) en individueel deed De Ronde met een zevende plaats de beste zaken.

In de dressuur begon Chardon met een tweede plaats, maar een elfde plaats in de marathon (145,87 strafpunten) en een zevende plaats in de behendigheid (16,03) brachten hem op een totaal van 203,02 strafpunten, waarmee hij in de individuele ranking genoegen moest nemen met de achtste plaats. De Ronde begon met 62,7 in de dressuur, maar reed een goede marathon (derde met 122,27). Met 12,35 in de behendigheid finishte hij op 188,68.

Het derde Nederlandse teamlid Hans Heus eindigde individueel op de tiende plaats.

Uitslagen.