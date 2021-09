IJsbrand Chardon neemt leiding over van Boyd Exell in Aken

Een goede dag voor de Nederlandse vierspanmenners in Aken. Koos de Ronde won de marathon van Aken (109,2 strafpunten) en IJsbrand Chardon heeft met een tweede plaats achter de Ronde (117,68) de leiding in het klassement overgenomen van Boyd Exell. En met die resultaten gaat het Nederlandse team (De Ronde, Chardon en Chardon) ook aan de leiding in de landenwedstrijd.