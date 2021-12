Inloopproef Wereldbeker Genève voor vierspan Bram Chardon

Het altijd spectaculaire indoorvierspanmennen in Genève begon vandaag met een overwinning voor Bram Chardon en zijn vier Lippizaners. In de Drive-off bleef de Nederlander met zijn span schimmels de Australiër Boyd Excel voor. Chardon maakte geen fouten, waar Exell 2 ballen zag vallen.

Derde was de Zwitser Jérôme Voutaz, die in de eerste ronde al ballen zag vallen. Chardon is de enige Nederlandse menner in Genève dit weekend. Zondag wordt de wereldbeker verreden. In 2019 behaalde Bram Chardon hier de eerste Wereldbekeroverwinning van zijn carrière.

