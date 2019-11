Koos de Ronde derde in Wereldbeker Stockholm

Exell spande zijn vierspan bruine ruinen in bestaande uit Orias (v. Conversano XXIV-70), Rocket 123, Barny 68 (v. Ballettmeister) en de Candiarolo-nazaat Clinton Star. Boyd Exell zette de winnende eindtijd neer 273,39 seconden.

Glenn Geerts eindigde als tweede met een eindtijd van 289,77 seconden. Hij koos voor een vierspan bestaande uit twee schimmels en twee zwarte paarden. Koos de Ronde legde het parcours gebouwd door de Nederlandse Johan Jacobs af in 304,80 seconden. Hij koos voor Favory Allegra Futar, Indian, Siglavy Capriola Szilaj en Tjibbe in zijn vierspan.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl

