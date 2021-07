Landenwedstrijd Windsor voor Nederland

Het Nederlandse vierspanteam heeft met ruime marge de landenwedstrijd tijdens de Royal Windsor Horse Show gewonnen. Het team bestaande uit IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Hans Heus verwees België en Frankrijk naar plaats twee en drie.

IJsbrand Chardon begon de wereldbeker kwalificatiewedstrijd uitstekend door de dressuur met 77,5% te winnen. Het was niet alleen Chardons hoogste dressuurscore van het seizoen, hij hield daarmee ook Boyd Exell achter zich. De proef van Koos de Ronde was goed voor de vijfde plek in het tussenklassement. In de marathon nam Koos de Ronde revanche, waardoor hij opklom naar de derde plek. IJsbrand Chardon reed niet de marathon waarop hij gehoopt had en zag Exell voorbijkomen in het klassement.

Vaardigheid

In de afsluitende vaardigheid hielden De Ronde en Exell de lei schoon. Doordat Koos de Ronde een snellere tijd reed won hij ook dit onderdeel. Routinier Chardon reed op poort 18 een balletje naar de koninklijke grond. Omdat hij ook lichte tijdsoverschrijding opliep moest hij in het eindklassement genoegen nemen met de derde plaats achter De Ronde en Exell. Hans Heus eindigde op de tiende plek.

Uitslag CAIO4* Windsor 2021 individueel klassement:

1. Boyd Exell (AUS) 131,03

2. Koos de Ronde (Zwartewaal) 136,74

3. IJsbrand Chardon (Den Hoorn ZH) 138,58

10. Hans Heus (Eerbeek) 202,34

Uitslag CAIO4* Windsor 2021 landenklassement:

1. Nederland 275,32

2. België 304,99

3. Frankrijk 316,41

Bron: KNHS / Horses.nl