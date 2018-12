Sterk staaltje van Boyd Exell in wereldbekerstrijd op Olympia London

In de eerste ronde van de wereldbekerkwalificatie voor vierspannen zette Boyd Exell vandaag opnieuw een zeer goede prestatie neer. De Australiër wist zojuist met een ongekend snelle rit de Dodson & Horrell Prijs op zijn naam te zetten. Hij verwees zijn concurrenten met een flinke voorsprong naar de tweede en derde plaats.

De Nederlandse vierspanrijder Koos de Ronde was in de eerste ronde sneller (124,17) dan zijn Belgische tegenstander Glenn Geerts maar maakte twee fouten en liep daardoor strafseconden op. Boyd Exell pakte direct al de snelste tijd (118,04) en wist foutloos te blijven. Glenn Geerts was 2 seconden langzamer (126,75) dan De Ronde maar maakte een fout minder en eindigde daarmee na de eerste ronde op de tweede plaats.

Toptijd

In het tweede parcours zette de Australische rijder een ongekend snelle tijd neer van 110,46 seconden. Niemand van de overige rijders kwam nog maar een fractie in de buurt van deze toptijd. Glenn Geerts deed verwoede pogingen maar het lukte hem niet om zonder fouten en onder de 119 seconden te eindigen. Ook Koos de Ronde moest het onderspit delven tegen de oppermachtige Exell en had helaas drie fouten. Zijn eindtijd kwam op 121,73 sec. De Amerikaan Chester Weber kwam niet aan de start.

Uitslag

Bron: Horses.nl