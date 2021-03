Vierspanner Bruno Kellinghusen (74) overleden

Voormalig vierspanner Bruno Kellinghusen is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij behaalde vele nationale en internationale successen in de vierspansport. Kellinghusen nam ook deel aan EK's en WK's.

Kellinghusen groeide op met paarden en raakte op jonge leeftijd besmet met het paardenvirus. Op zevenjarige leeftijd nam hij al plaats op de bok bij de enkelspannen. Tot zijn jeugd richtte hij zich ook op de eventingsport en nam hij deel aan het Duitse Jeugdkampioenschap.

Mencoach en jurylid

Na zijn carrière nam hij de functie van regionale mencoach in Hamburg op zich en was hij ook jurylid en bouwde hij marathonparcoursen. Hij begeleidde in 1995 de tweespanmenners op het WK in Poznan als chef d’ equipe.

Bron: Horses.nl/Pferd-Aktuell