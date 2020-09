WK Mennen in aantocht, Bram Chardon twijfelt nog steeds over deelname

Het Wereldkampioenschap voor vierspannen vindt dit jaar toch plaats in Nederland. Boyd Exell maakte dat mogelijk: van 7 tot en met 11 oktober wordt er op zijn terrein gestreden om de medailles. Fijn voor de mensport zou je denken, maar familie Chardon is niet te spreken over het WK in Exells achtertuin.

De Chardons uitten al verschillende keren kritiek over het WK bij de titelverdediger. Bram Chardon deed dat onlangs nogmaals in een interview op Wos.nl. Hij overweegt om het WK aan zich voorbij te laten gaan.

Niet bij deelnemer thuis

“Boyd is een paar jaar geleden in Nederland komen wonen. Hij heeft daar een mooi terrein en er is al een paar keer een internationale wedstrijd gehouden. Daar is niets mis mee”, aldus Chardon in gesprek met WOS Sport. “Maar dit is de belangrijkste titel binnen de mensport en dat hoort onder geen omstandigheid verreden te worden bij een deelnemer thuis. En al helemaal niet bij de titelverdediger.”

Vader Chardon gaat waarschijnlijk wel

Vader IJsbrand Chardon is ook potentieel deelnemer. De kans dat hij gaat meedoen is een stuk groter. “Voor hem is de situatie iets anders. Hij wordt 60 in januari, de tijd gaat iets meer meespelen. Hoeveel kansen krijgt hij nog om een WK in eigen land te rijden? Hij gaat geen tien jaar meer mee in de sport.”

Het hele gesprek met Bram is te beluisteren in het bericht op Wos.nl

Groen licht

Door Corona werd het WK dat aanvankelijk begin september in Kronenberg stond gepland, afgelast. Exell nam met de organisatie van Driving Valkenswaard International het initiatief om toch een WK te organiseren. Na overleg met de KNHS en de FEI kreeg de organisatie in juli groen licht om op de terreinen van Exell Equestrian het WK te organiseren. Zo hoeft er niet, zoals bij de Olympische Spelen, een jaar geschoven te worden.

Zonder publiek



Uiteraard wordt het een ‘Coronaproof’ WK. De grootste consequentie heeft dit voor het publiek. Een WK vierspannen in Nederland brengt altijd veel liefhebbers van de paardensport op de been, maar die worden op dit WK niet toegelaten. Het publiek kan thuis op de bank het hele evenement vanaf de eerste dag tot en met de ontknoping volgen via een livestream. Voorzitter Ludo Hertroijs van Driving Valkenswaard International legt uit: ‘We zijn heel blij dat er toch een WK is. Natuurlijk is een kampioenschap zonder publiek een kalere aangelegenheid, maar de beoefening van de sport staat voorop. Voor ons was wel een eis dat fans van de vierspansport en andere belangstellenden de wedstrijd kunnen volgen. Daarom is een livestream van alle wedstrijdonderdelen een prima alternatief.’

De kanshebbers



Er zijn 39 rijders uit 14 landen ingeschreven voor het WK. Van deze landen zijn er 11 die met een landenteam aan de start komen. Het Nederlands team geldt als topfavoriet. Al tien keer won Oranje de wereldtitel. Twee jaar geleden moesten ze op het WK in Tryon (USA) genoegen nemen met zilver. De oranjemenners zullen daarom extra gemotiveerd zijn om een topprestatie te leveren. Gastheer Boyd Exell is titelverdediger. De vijfvoudig wereldkampioen staat met name concurrentie van de topmenners uit Nederland, België en Duitsland te wachten. Het belooft een spannende strijd te worden.

Het programma



Naast de strijd om de wereldtitel voor vierspannen vindt er tijdens dit evenement ook een internationale wedstrijd op tweesterren niveau plaats voor zowel twee- als vierspannen. Hiermee wordt het een mooi gevuld wedstrijdprogramma van vier dagen internationale topmensport.

Op dit moment wordt met man en macht gewerkt om de terreinen in optima forma te krijgen voor de wedstrijd. Met name de bouw van de 8 marathonhindernissen is een fikse klus.

Het wedstrijdprogramma ziet er als volgt uit:

woensdag 7 oktober : Veterinaire keuring

donderdag 8 oktober : Dressuur tweespannen en vierspannen CAI**

vrijdag 9 oktober : Dressuur vierspannen wereldkampioenschap

zaterdag 10 oktober : Marathon

zondag 11 oktober : Vaardigheidsproef en aansluitend huldiging

Klik hier voor meer informatie

Bron: Wos.nl/Persbericht