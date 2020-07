WK-vierspan in achtertuin van Boyd Exell

Bijna was er door corona dit jaar geen WK-vierspan. Dat liet wereldkampioen Boyd Exell niet op zich zitten, hij bedacht zich geen seconde. De titelwedstrijd vindt nu plaats van 7 tot 11 oktober in zijn achtertuin op paardensportcentrum Exell.

Eerder stond het wereldkampioenschap vierspan in september gepland, in het Limburgse Kronenberg. Corona gooide roet in het eten, wat Exell niet zinde. “Doen we het toch in mijn achtertuin.” Dacht de titelverdediger. Zo gezegd zo gedaan. “Niet zozeer voor de sporters, als wel voor de sponsors. Die haken af als ze vier jaar moeten wachten, we moeten ze waar voor hun geld geven. Zonder sponsors is er geen sport.”

WK zonder publiek

Op zijn dertien hectare staat een stallencomplex, een indoor manege, een parkeerplaats voor paardentrucks, een publiekstribune en een complete arena van kortgeschoren gras. Kortom een accommodatie voor wedstrijden. “Wie weet, vooralsnog is het een WK zonder publiek maar het is nog geen oktober. Zeventig teams met vijf paarden per team worden verwacht. Op de camping vlak hiernaast hebben we toestemming gekregen om daar stallen neer te zetten. Zo maken we ruimte voor 350 paarden”, vertelt Exell.

Bron: Telegraaf