WK Vierspannen alsnog van de baan

Het is bijna een deja-vu met Indoor Brabant: vlak voor aanvang van het WK Vierspannen in Valkenswaard wordt bekend dat het evenement alsnog is geannuleerd. Alles stond al klaar op het terrein van Boyd Exell, maar corona gooit alsnog roet in het eten. Gemeente Valkenswaard trok op het laatste moment de vergunning in.

Het bestuur van de organisatie van Driving Valkenswaard International en de gemeente Valkenswaard hebben vanmorgen overleg gehad over de meest recente ontwikkeling rond het coronavirus. Na dit overleg en het afwegen van alle mogelijkheden heeft de burgemeester besloten om de bestaande vergunning voor het evenement in te trekken.

Vergunning ingetrokken

De organisatie had tot vandaag toestemming en de benodigde vergunningen om het WK door te laten gaan. Aan alle voorwaarden was voldaan en alles was gericht op een veilige wedstrijd zonder publiek binnen de geldende wet- en regelgeving.

Verschrikkelijk

“Het is verschrikkelijk dat de FEI Wereldkampioenschappen vierspannen in Valkenswaard op het laatste moment moesten worden geannuleerd, aangezien alle betrokkenen zoveel moeite hebben gedaan om ze te realiseren”, aldus FEI-secretaris-generaal Sabrina Ibáñez in een FEI persbericht. “Maar helaas maken de nieuwe overheidsbeperkingen in Nederland het onmogelijk dat de kampioenschappen volgende week doorgaan.”

Gezondheid prioriteit

“De startlijst voor de kampioenschappen zag er erg sterk uit in zo’n uitdagend jaar voor onze sport, met 13 landen op de startlijst, waaronder acht met volledige teams, maar het is duidelijk dat gezondheidsoverwegingen prioriteit moeten krijgen.”

Enorme teleurstelling

Technisch Directeur van de KNHS Iris Boelhouwer is ook teleurgesteld dat het evenement niet door kan gaan. “Wij hadden ons verheugd op een mooi evenement en spannende sport in deze moeilijke tijd. Dat het nu op het laatste moment toch niet kan is uiteraard een enorme teleurstelling, maar de volksgezondheid gaat voor. Als de daarvoor verantwoordelijke personen het gevoel hebben dat ze de veiligheid en/of gezondheid van de bevolking niet kunnen borgen dan rest ze geen andere keus dan het annuleren van het evenement.”

Alles aan gedaan

“We hebben er alles aan gedaan om deze kampioenschappen te houden, inclusief het bekijken van een mogelijke alternatieve locatie in Duitsland, en we zijn erg dankbaar voor het voorstel dat we hebben ontvangen, maar helaas is het gewoon niet haalbaar gezien het korte tijdsbestek en de voortdurende zorgen rond Covid-19. en beperkingen opgelegd door de autoriteiten.”

Boyd Exell

De Verenigde Staten van Amerika, die op eigen terrein goud wonnen tijdens de FEI World Equestrian Games 2018 in Tryon (VS), zouden hun teamtitel niet verdedigen omdat ze slechts één menner hadden die al in Valkenswaard was. De Australische Boyd Exell, die twee jaar geleden op de laatste dag in North Carolina de individuele titel pakte, wilde zijn titel verdedigen en stelde daarvoor zijn eigen accommodatie beschikbaar. Maar het mocht uiteindelijk niet zo zijn.

Liefde voor de sport

De organisatie van Driving Valkenswaard International laat in haar persbericht weten dat ze diep teleurgesteld is. Zij wilde ondanks alle beperkingen die corona met zich meebrengt, laten zien dat het mogelijk is om deze mooie sport ook in wedstrijdverband te beoefenen. De organisatie heeft veel werk verzet uit liefde voor de vierspansport. Alles stond klaar voor een veilig WK dat aan alle eisen voldeed en vergunningen waren geregeld. Dit besluit van de gemeente is keihard aangekomen.

Uitlatingen Nederlandse menners

De organisatie haalt in het persbericht ook nog even uit naar de Nederlandse menners en de berichtgeving van De Telegraaf: “De foutieve berichtgeving in de media over de vergunning heeft niet geholpen bij de beeldvorming over de wedstrijd. Daarbij hebben de negatieve uitlatingen van met name enkele Nederlandse rijders jegens de organisatie onze positie geschaad. Dat is zuur en komt de vierspansport niet ten goede.”

Met de Nederlandse menners zijn Koos de Ronde en IJsbrand en Bram Chardon bedoeld. Die laatste twee wilden het WK eerder al boycotten omdat het bij concurrent Boyd Exell georganiseerd werd.

