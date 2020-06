Mogelijk toch nog WK Vierspannen in Valkenswaard in 2020

Mensport maakte op hun website bekend dat het WK Vierspannen dit jaar alsnog plaatsvindt. Het Wereldkampioenschap wordt van 5 tot 11 oktober gehouden op de terreinen van de Australische vierspanner Boyd Exell in Valkenswaard. Hoefnet is voorzichtiger en meldt dat het voorstel nog goedgekeurd moet worden door de KNHS en de FEI.

Mensport citeert Exell zekerder van de zaak: ”Ik was het in eerste instantie niet van plan, want je haalt je wel wat op de hals, maar vrienden en sponsoren hebben me het laatste zetje gegeven.”

Nog geen gelopen race

Op Hoefnet houdt Exell nog een slag om de arm: ”Het is absoluut nog geen gelopen race. Ons voorstel ligt nu bij de KNHS en dan gaat het naar de FEI. Ook de Gemeente Valkenswaard moet eerst hun goedkeuring geven.”

Lees het hele bericht op Mensport

Lees het hele bericht op Hoefnet

Bron: Mensport/Hoefnet